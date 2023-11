Milan-Fiorentina, i momenti della gara di ‘acmilan.com’ | Serie A News

COMPATTEZZA E SACRIFICIO, LA PRESTAZIONE PRIMA DELLA VITTORIA

Mai come adesso brilla la vittoria, il ritorno alla vittoria. In Serie A mancava da inizio ottobre, a San Siro da fine settembre (Lazio). Tre punti d'oro in un periodo molto delicato, contando le scorie post-Lecce e la gestione di un dopo-sosta per le Nazionali spesso non ben decifrabile. La squadra ha lavorato, è rimasta compatta e lo ha dimostrato in campo. Prima del fondamentale 1-0 bisogna isolare e apprezzare la prestazione, di volontà e sacrificio. I rossoneri hanno creato diverse azioni offensive degne di nota, una delle quali ha portato al rigore poi realizzato da Hernández. A proposito: bello rivedere Theo in gol, non accadeva dall'esordio casalingo (Torino). Attenzione e applicazione dell'intero gruppo sono stati anche ripagati dalla sorte nell'occasione in pieno recupero salvata da Maignan, ma in generale la sofferenza è stata ridotta e la porta inviolata aggiunge fiducia.