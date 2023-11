Calcio europeo sempre più made in USA: Milan al top degli investimenti

Il calcio europeo negli ultimi anni sta diventando sempre più 'made in USA' e il Milan, in questo senso, è al top tra gli investimenti

Negli ultimi anni il mondo del calcio è cambiato parecchio, sotto diversi punti di vista. Da una parte sicuramente c'è stato l'avvento della tecnologia in dose massiccia, il che ha di fatto diminuito drasticamente, anche se non del tutto, gli errori arbitrali. E, più in generale, ha comunque migliorato questo sport. Basti pensare alla goal line technology o al fuorigioco semiautomatico, che permettono di fornire in tempo reale feedback certi che prima, molto spesso, erano scorretti.