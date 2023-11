Calciomercato Milan – Incontro in programma con l’entourage di Kiwior

Il Milan avrebbe in programma nei prossimi giorni un incontro con gli agenti di Jakub Kiwior, difensore in forza all'Arsenal

Nel corso della sessione invernale il Milan, con ogni probabilità, interverrà sul mercato per provare a prendere un difensore centrale. Sulla scelta pesano soprattutto le due importanti assenze di Marco Pellegrino e Pierre Kalulu, che si sono infortunati e dovrebbero stare lontani dai campi per molti mesi. I nomi accostati al club rossonero per il reparto arretrato sono stati tanti, ma uno in particolare sembra spiccare sugli altri ed è quello di Jakub Kiwior.