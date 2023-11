Le big cercano Camarda! Milan pronto a bloccarlo: lui vuole i rossoneri

"Molti club importanti all'estero come Mancester City, Newcastle , Arsenal e Borussia Dortmund hanno mostrato interesse per Francesco Camarda (classe 2008) nelle ultime settimane".

"Francesco Camarda ha ufficializzato come suoi agenti Beppe Riso e Marianna Meccacci. Il Milan è pronto a bloccarlo con il primo contratto da professionista (3 anni) quando compirà 16 anni a marzo". LEGGI ANCHE: Jovic e Chukwueze, altra bocciatura! È davvero tutto da buttare?

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.