Jovic e Chukwueze, altra bocciatura! È davvero tutto da buttare?

Un Milan non brillante, anzi. Quello di ieri sera a San Siro è stato un Milan di cuore e sacrificio . Questo è bastato per portare a casa una vittoria sporca, ma fondamentale. La Fiorentina , nonostante i tanti tentativi, non ha battuto Maignan e la porta rossonera. Ci sono tanti spunti positivi della partita: il carattere del Diavolo, il record di Camarda e, appunto, l'aver vinto senza subire gol. Ma ci sono, purtroppo, anche lati negativi. Due in attacco: stiamo parlando di Chukwueze e Jovic . Entrambi lanciati da titolari per le assenza di Leao (Pulisic avrebbe giocato a destra) e Giroud. Vediamo i voti dei quotidiani sportivi odierni.

Milan, Chukwueze e Jovic bocciati

I giornali sportivi non si sono risparmiati anzi: per quanto riguarda Chukwueze 'piovono' i 5. "Da lui il Milan si aspetta di più e anche con la Fiorentina non ha convinto...". Così Il Corriere dello Sport. Per Tuttosport la sua prestazione è stata "deludente". Critiche abbastanza pesanti da La Gazzetta dello Sport: "...qui si giocherebbe coi piedi. Tante scelte sbagliate, due transizioni gestite male...". Se Atene piange, Sparta non ride. Tutte insufficienze anche per Jovic. "Giroud gli fa fare brutta figura ancora...". Così La Gazzetta. Il Corriere dello Sport: "Sbaglia clamorosamente il gol del 2-0". E infine Tuttosport.: "...si mangia un gol gigantesco davanti a Terracciano". Giudizi del tutto negativi. Ma ci sono anche lati positivi?