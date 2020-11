Milan-Fiorentina, Kjær al 45′: “Con un altro gol sarebbe stato perfetto”

Milan-Fiorentina, le dichiarazioni di Kjær nell’intervallo

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Simon Kjær, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ nell’intervallo di Milan-Fiorentina, gara della 9^ giornata di Serie A.

Ecco le dichiarazioni di Kjær: “Penso che siamo messi bene in campo, sia nella parte offensiva sia nella parte difensiva. Il rigore? Con un altro gol sarebbe stato un primo tempo perfetto. Dobbiamo vincere come una squadra. Dobbiamo soffrire, sono lunghi, sono duri. Ma se facciamo bene il nostro lavoro in contropiede abbiamo tanto spazio”.

