Milan-Fiorentina 1-0, Romagnoli la sblocca! | LIVE NEWS

Calcio d’angolo per il Milan, spizza Kessie sul primo palo e Romagnoli corregge di testa sul secondo.

14′ – Buona Fiorentina in questa fase di gioco. La Viola palleggia bene.

10′ – Applausi per Maradona al minuto 10, il suo numero di maglia.

10′ – Punizione di Calhanoglu dalla trequarti, stacca di testa Romagnoli. Palla alta.

6′ – Si affaccia in avanti la Fiorentina, buona giocata di Castrovilli per Biraghi che crossa al centro. Theo Hernandez in calcio d’angolo.

2′ – Milan subito propositivo. Calabria crossa dalla destra, Dragowski smanaccia in tuffo.

1′ – Match iniziato.

Tutto pronto, minuto di raccoglimento per Diego Armando Maradona.

Manca ormai poco alla partita di ‘San Siro‘ tra Milan e Fiorentina … quasi tutto pronto per il grande match tra i rossoneri ed i viola!

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan e Fiorentina. Vediamo insieme, dunque, le scelte di Daniele Bonera e Cesare Prandelli per questa importante partita.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Brahim Díaz; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu, Krunić, Hauge, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli (in panchina Bonera).

FIORENTINA (4-3-3): Drągowski; Cáceres, Milenković, Pezzella, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Amrabat; Callejón, Vlahović, Ribéry. A disposizione: Terracciano, Martínez Quarta, Igor, Lirola, Barreca, B. Valero, Duncan, Bonaventura, Eysseric, Saponara, Kouamé, Cutrone. Allenatore: Prandelli.

MILAN-FIORENTINA LIVE ULTIME NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti a ‘San Siro‘ dove tra poco, alle ore 15:00, si disputerà Milan-Fiorentina, gara della 9^ giornata di Serie A. Restate con noi per il live testuale del match dei rossoneri.

