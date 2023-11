Milan-Fiorentina, Italiano: “Meritavamo il pareggio. Beltran deve fare di più”

Manca il talento davanti? "So solamente che con questo secondo tempo non puoi tornare a casa senza gol fatti. A parti invertite sono certo che un gol almeno lo avremmo sofferto. Dispiace perché non è semplice presentarsi a San Siro e mettere in difficoltà il Milan".

Questa incapacità di segnare non può essere frustrante? "Ultimamente siamo capaci di archiviare e pensare immediatamente all'impegno successivo, perché giocando ogni 3 giorni deve essere per forza così. Da domani continueremo a battere a fare quel che facciamo, sperando che il talento, la ferocia o altro venga fuori".

Quale può essere la soluzione per il gol che manca? "In questi due anni spesso ci siamo trovati a trovare soluzioni che possono essere in avanti, dietro, cambiando sistema, mischiando qualcosa. Penso che i nostri attaccanti non possano essere contenti e deve partire qualcosa da dentro. Siamo in una classifica buona, rimbocchiamoci le maniche".

Passo indietro per Beltran: "Ha avuto una grandissima occasione nel secondo tempo in una palla in cui deve fare di più. A tu per tu col portiere un attaccante come lui deve cercare la conclusione. Veniva da un infortunio ma l'ho visto in ripresa".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.