Milan-Fiorentina, Donnarumma: “Siamo un grande gruppo” | News

Milan-Fiorentina, le dichiarazioni pre-partita di Donnarumma

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima di Milan-Fiorentina, gara della 9^ giornata di Serie A.

Ecco le dichiarazioni di Donnarumma: “Abbiamo voglia di continuare la nostra striscia positiva. Siamo un grande gruppo e quella è la cosa più importante, abbiamo la voglia e la consapevolezza che possiamo continuare la nostra striscia positiva. Rientro dalle Nazionali? La cosa importante è che al rientro ci siamo messi tutti a disposizione del mister. Non è facile preparare una partita dopo le Nazionali in soli due giorni, però la cosa fondamentale è che il gruppo c’è. Oggi? “Sappiamo la forza della Fiorentina, dobbiamo dare il massimo se vogliamo portare i punti a casa. C’è bisogno di tutti per portare a casa questa vittoria”.

