Milan-Empoli, la curiosità: l’importanza di San Siro | Serie A News

( fonte: acmilan.com ) L'aprile determinante del Milan propone il primo appuntamento casalingo: a San Siro arriva l' Empoli di Zanetti, squadra insidiosa che già nel match d'andata ha messo in difficoltà i rossoneri fino ai minuti di recupero. Una partita da vincere, per dare continuità alla serata di Napoli e avvicinarsi nel migliore dei modi all'appuntamento di Champions, contro la stessa squadra di Spalletti. Ecco alcune curiosità e statistiche legate all'incrocio contro i toscani:

Il Milan è andato a segno in tutte e 13 le partite casalinghe giocate in questo campionato: l'ultima sfida a secco di reti è lo 0-0 contro il Bologna dell'aprile 2022. È dal 2008/09 che i rossoneri non vanno a segno nelle prime 14 partite interne di campionato, stagione che vide il Milan chiudere in tal senso con un perfetto 19/19. Con il 4-0 di Napoli, tra l'altro, la squadra di Pioli è salita a 48 gol in campionato (secondo miglior attacco della competizione) di cui ben 16 nel corso della prima mezzora di gioco: nessuno, in questa Serie A, ha fatto meglio.