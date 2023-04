L’ex Lazio: “Galliani mi volle al Milan, ma lo venni a sapere molto dopo”

Un ex giocatore della Lazio ha rivelato un retroscena in merito a un suo possibile passaggio al Milan sotto richiesta di Adriano Galliani

Il retroscena raccontato da Marco Parolo

"Galliani mi aveva cercato al Milan. Mi voleva dopo il primo anno alla Lazio quando ho fatto dieci gol. Aveva chiesto a Lotito di prendermi, ma il presidente disse: 'Tutti tranne Parolo'. Il Milan aveva offerto 20 milioni e poi prese Bertolacci. Lotito in ritiro mi disse: 'L'unica vera offerta me l'hanno fatta per te, venti milioni'. Io pensavo fosse una battuta. Ho chiamato pure il procuratore e mi ha detto che non c'è niente. Poi in un Milan-Lazio, Galliani me lo ha confermato. Io nato milanista devo dire che un po' ci sono rimasto male, sarebbe stato bellissimo".