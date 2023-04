Milan-Empoli, Corsi: “Proveremo a fare la partita contro i campioni d’Italia”

Su come il padre ha trasmesso la passione per il calcio: "E' stata una cosa naturale. Il fine settimana che passavo con mio papà lo passavo allo stadio. Tutto è venuto in maniera naturale, è una passione. Anche io sono frutto di quella roba dei giovani che è sito nel DNA dell'Empoli".

Su come nasce il talento per scoprire allenatori: "Diciamo che sugli allenatori ci siamo specializzati un po' più tardi rispetto ai giovani. Queste sono cose nate in maniera spontanea, cercavamo un allenatore ai tempi di Spalletti. Lui smetteva di giocare e cominciava la carriera d'allenatore. Con Sarri la stessa cosa, venivamo da una delusione ed è stata un'intuizione del nostro allora d.s., è nata l'esperienza. E' un orgoglio per noi vederli ad alti livelli".