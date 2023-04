Milan-Empoli 0-0, Pioli: “Ho rivisto una squadra che mi piace. Sul Napoli…”

Su chi gioca meno e sull'assenza dei ricambi di valore: "Non sento la mancanza. Abbiamo pareggiato con i titolari contro la Salernitana. Nel primo tempo abbiamo avuto poche occasioni, ma abbiamo sbagliato due gol con Rebic e Origi. Volevamo vincere, ma io ho rivisto una squadra che mi piace. In salute e in forma. Nel primo tempo siamo stati troppo bassi, ma abbiamo giocato con spessore per tutta la gara. Ci sono tante cose positive, ma anche cose che si possono migliorare. Abbiamo mancato troppe occasioni prima e dopo la Champions. Sono tre che ci riescono: Napoli, Bayern e Benfica. Noi ci stiamo provando".