La partita più attesa di questo inizio di stagione: è arrivato il giorno del derby tra Milan e Inter. La stracittadina milanese sarà valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27 e si svolgerà a partire dalle 20:45 allo stadio "Meazza" in San Siro. Il Diavolo deve cercare di recuperare punti dalla testa, mentre i nerazzurri possono prendere il volo in campionato. Nel prepartita di "DAZN" ha parlato il giocatore del Milan xxx. Ecco le sue dichiarazioni.

Milan-Inter, le parole di De Winter

"Abbiamo una base chiara e ci fidiamo di questo. Affrontiamo questa partita come ogni partita: ci sentiamo pronti e vogliamo trovare l’energia che nell’ultima partita ci è mancata un po’".

Le mosse anti-Inter

"Come abbiamo preparato la partita? Abbiamo una base, abbiamo dei principi e ci basiamo su questo. Se poi qualcosa va storto durante la partita il mister è sempre pronto a vedere cosa ci manca".

Cosa ha detto Amorim alla squadra

"Non c’è bisogno di motivare la squadra per questa partita. Tutti sentono l’importanza per la città, i calciatori e tutti. Non doveva dire nulla, siamo già motivati".