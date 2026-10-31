Il derby di Milano: Milan e Inter si sfidano per la supremazia della città. Le parole dei protagonisti prima della partita
Probabili formazioni derby Milan-Inter: Amorim cambia modulo. Chi al fianco di Thuram?
La partita più attesa di questo inizio di stagione: è arrivato il giorno del derby tra Milan e Inter. La stracittadina milanese sarà valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27 e si svolgerà a partire dalle 20:45 allo stadio "Meazza" in San Siro. Il Diavolo deve cercare di recuperare punti dalla testa, mentre i nerazzurri possono prendere il volo in campionato. Nel prepartita di "DAZN" ha parlato il giocatore del Milan xxx. Ecco le sue dichiarazioni.
Milan-Inter, le parole di De Winter
"Abbiamo una base chiara e ci fidiamo di questo. Affrontiamo questa partita come ogni partita: ci sentiamo pronti e vogliamo trovare l’energia che nell’ultima partita ci è mancata un po’".
Le mosse anti-Inter
"Come abbiamo preparato la partita? Abbiamo una base, abbiamo dei principi e ci basiamo su questo. Se poi qualcosa va storto durante la partita il mister è sempre pronto a vedere cosa ci manca".
Cosa ha detto Amorim alla squadra
"Non c’è bisogno di motivare la squadra per questa partita. Tutti sentono l’importanza per la città, i calciatori e tutti. Non doveva dire nulla, siamo già motivati".
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