Milan, curioso primato: nessuno ha colpito più legni in Serie A / News

Milan, primo per legni colpiti in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un Milan primo in Serie A con merito si appresta ad affrontare la Juventus, detentrice di 9 scudetti consecutivi. Sarà una sfida difficilissima per i rossoneri, che dovranno fare a meno di tantissimi giocatori. Un leitmotiv che si sta ripetendo anche nelle ultime partite, con gli uomini di Stefano Pioli che stanno, ugualmente, andando avanti sulla strada maestra. Tanti gol segnati con diversi interpreti, che sarebbero potuti essere ancora di più senza un pizzico di sfortuna. Secondo quanto riferisce una curiosità statistica, infatti, il Milan è la squadra che ha colpito più legni nella Serie A in corso: 13, più del doppio della Juventus (6). Ecco tutte le altre curiosità sul match di stasera >>>