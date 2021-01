Milan-Juventus, ecco 9 curiosità sul match di San Siro / Serie A News

Milan-Juventus, ecco 9 curiosità sul match

Non c’è sfida migliore, più bella ma anche più difficile, per iniziare il 2021 a San Siro. Di scena, all’Epifania, Milan-Juventus. Un passato di mille incroci e battaglie, un presente nel quale i rossoneri vogliono rimanere protagonisti e dimostrare la propria forza anche dinnanzi ai campioni in carica. Queste 9 curiosità legate alle nostra 16° giornata di Serie A, in campo alle 20.45:

STATO DI FORMA

1- Il Milan ha segnato almeno due gol in 17 partite consecutive di Serie A; nella storia dei cinque maggiori campionati europei solo tre squadre hanno fatto meglio: il Bayern Monaco (20 nel 2014), il Barcellona (18 nel 2013 e nel 2006 e 19 nel 1948) e il Manchester United (22 nel 1959).

2- l Milan va a segno da 35 partite consecutive di Serie A: le tre strisce più lunghe nella storia della competizione appartengono tutte alla Juventus (35 nel 1958, 43 nel 2014 e 44 nel 2017).

STATISTICHE GENERALI

3- Il Milan è la squadra che ha colpito più legni nella Serie A in corso: 13, più del doppio della Juventus (sei).

4- Il Milan non perde da 27 partite di Serie A: la seconda squadra di questo campionato con la striscia più lunga è l’Inter, a 11.

FOCUS GIOCATORI

5- La sfida di luglio contro la Juventus è stata l’unica occasione in cui Ante Rebić ha sia segnato un gol che servito un assist in un singolo match di Serie A.

6- Contro il Benevento, Rafael Leão è diventato il il secondo straniero più giovane a raggiungere 10 gol con il Milan in Serie A (21 anni, 207 giorni) dopo Alexandre Pato (19 anni, 19 giorni); il portoghese ha preso parte a sette reti (quattro centri, tre assist) in questo campionato in 11 match, eguagliando il bottino della scorsa stagione con 20 presenze in meno.

7- Hakan Çalhanoğlu ha colpito cinque legni in questa Serie A: record nei maggiori cinque campionati europei (al pari di Timo Werner del Chelsea).

8- La prossima sarà la 50ª presenza in tutte le competizioni con la maglia del Milan per Andrea Conti e Rafael Leão.

ALLENATORI

9- Stefano Pioli ha registrato un successo, tre pareggi e 11 sconfitte da allenatore in Serie A contro la Juventus.

