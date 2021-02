Milan-Crotone, i convocati di Pioli: out Bennacer e Tonali | Serie A News

Milan-Crotone, l’elenco dei convocati di Pioli

Stefano Pioli (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA), tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per Milan-Crotone.

La gara, come noto, è in programma alle ore 15:00 di domani/oggi pomeriggio, domenica 7 febbraio, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro – Milano e sarà valida per la 21^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021.

Il Milan di Pioli arriva all’appuntamento momentaneamente da secondo in classifica, con 46 punti, frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte in 20 giornate. Il Crotone dell’ex Giovanni Stroppa, invece, è all’ultimo posto, con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 14 sconfitte in 20 gare fin qui disputate in questo torneo.

Milan-Crotone, che sarà diretta dall’arbitro Luca Pairetto di Torino, si è giocata l’ultima volta il 6 gennaio 2018 e, all’epoca, è terminata 1-0 per il Diavolo. Decisivo, allora, il gol siglato al 54′, di testa, dall’ex capitano rossonero Leonardo Bonucci.

Il Milan si presenta all’appuntamento contro il Crotone con le assenze di Simon Kjær e Brahim Díaz, infortunati da diversi giorni. A loro si aggiungono le defezioni di Ismael Bennacer (bronchite) e Sandro Tonali (problema al polpaccio). C’era attesa, invece, per capire se Matteo Gabbia, tornato ad allenarsi in gruppo in settimana dopo due mesi di stop, sarebbe stato convocato per la partita contro gli Squali. Leggiamo insieme, dunque, l’elenco dei calciatori a disposizione di Pioli per il match contro i rossoblu di Stroppa!

Milan-Crotone, i convocati di Pioli per il match di ‘San Siro’

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Theo Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori;

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Kessié, Krunić, Meïte, Saelemaekers;

ATTACCANTI: Ibrahimović, R. Leão, D. Maldini, Mandžukić, Rebić.

