Probabile formazione Milan, Calhanoglu in panchina: le ultime / Serie A News

Probabile formazione Milan, Calhanoglu in panchina

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Crotone, Stefano Pioli aveva parlato della possibilità di lasciare, almeno inizialmente, Hakan Calhanoglu in panchina. Il turco ha avuto alcuni sintomi della malattia che lo hanno un po’ debilitato e non è dunque al 100% dal punto di vista fisico. Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, proprio per questo motivo, il numero 10 rossonero partirà inizialmente dalla panchina. Al suo posto, come contro il Bologna, ci sarà Rafael Leao dietro a Zlatan Ibrahimovic. Sulley fasce, dunque, Ante Rebic e Alexis Saelemaekers. A centrocampo, Ismael Bennacer non sarà probabilmente a disposizione per una bronchite. Al suo posto non Sandro Tonali, che soffre di un piccolo problema al polpaccio, ma Soualiho Meite. Ecco la probabile formazione:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Meite; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.

