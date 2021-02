Calciomercato Milan – Calhanoglu pronto a firmare il rinnovo

Calhanoglu vicino al rinnovo col Milan: le ultime di calciomercato

Il contratto di Hakan Calhanoglu è in scadenza, come ormai ben noto, il prossimo 30 giugno. Il numero 10 turco è in teoria libero di accordarsi con qualsiasi altra squadra, ma la sua volontà è chiara: restare al Milan. Il club rossonero vuole trattenerlo altrettanto volentieri e dunque la trattativa per il rinnovo, che va avanti ormai da molto tempo, sembra giunta a una svolta. Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi durante SportMediaset, infatti, il classe 1994 è ormai vicinissimo all’accordo col Milan e la firma potrebbe arrivare anche in tempi molto brevi. Calhanoglu e il Milan, ancora insieme.

IBRAHIMOVIC, ECCO COME SI È DIFESO IN PROCURA >>>