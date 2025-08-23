Sulla prestazione: "Abbiamo perso concentrazione in fase difensiva e ci è costata la partita. Dobbiamo rialzarci come un gruppo unito, lavorare duro e cercare di dimenticare il più in fretta possibile questa prestazione. La maglia del Milan è pesante e deve essere un orgoglio ogni volta che la indossi. Sull'1-1 la gioia dei tifosi è stata incredibile. Siamo dispiaciuti per non aver regalato i tre punti".