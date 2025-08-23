Pianeta Milan
Milan-Cremonese, Saelemaekers: “Non abbiamo avuto cattiveria per sfondare la porta”

Alexis Saelamekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026
Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla prestazione: "Abbiamo perso concentrazione in fase difensiva e ci è costata la partita. Dobbiamo rialzarci come un gruppo unito, lavorare duro e cercare di dimenticare il più in fretta possibile questa prestazione. La maglia del Milan è pesante e deve essere un orgoglio ogni volta che la indossi. Sull'1-1 la gioia dei tifosi è stata incredibile. Siamo dispiaciuti per non aver regalato i tre punti".

Sui problemi: "Penso che sia difficilissimo giocare contro una squadra che sta in 11 dietro. Oggi non abbiamo avuto la cattiveria per sfondare la porta, dobbiamo lavorarci. Ci sono state cose positive, ma le analizzeremo con il mister".

