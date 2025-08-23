Alexis Saelamekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026
Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sulla prestazione: "Abbiamo perso concentrazione in fase difensiva e ci è costata la partita. Dobbiamo rialzarci come un gruppo unito, lavorare duro e cercare di dimenticare il più in fretta possibile questa prestazione. La maglia del Milan è pesante e deve essere un orgoglio ogni volta che la indossi. Sull'1-1 la gioia dei tifosi è stata incredibile. Siamo dispiaciuti per non aver regalato i tre punti".