MILAN-CREMONESE

Milan-Cremonese, quanti (freschi) ex tra i grigiorossi | Serie A News

Warren Bondo Perth Glory-Milan 0-9
Tra due giorni il Milan affronterà la Cremonese alla prima di Serie A. Ecco chi sono tutti gli ex rossoneri tra le fila dei grigiorossi
Sabato 23 agosto inizia la Serie A. Il primo impegno del Milan è a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Una sfida piena di ex. Specialmente durante questo calciomercato estivo, infatti, l'asse Milano-Cremona è stato molto caldo. Ma non solo, tra le fila dei grigiorossi c'è un altro giocatore cresciuto nel settore giovanile rossonero.

Dal Milan alla Cremonese: ecco chi sono gli ex

Il calciomercato estivo del Milan ha visto parecchie operazioni completate in uscita. Tra queste, alcune hanno preso la direzione di Cremona. Il primo a trasferirsi alla Cremonese è stato Lapo Nava. Il portiere classe 2004 è cresciuto nel settore giovanile rossonero e durante l'ultima stagione si è imposto come portiere titolare del Milan Futuro in Serie C. Il suo trasferimento è avvenuto a titolo gratuito, con una percentuale sulla futura rivendita in favore del Milan. Nava vanta una presenza in Serie A con la prima squadra rossonera. Inoltre, è figlio d'arte: suo padre è Stefano Nava, ex difensore rossonero degli anni '90.

Poi, quasi contemporaneamente, sono passati in grigiorosso Filippo Terracciano e Warren Bondo. Entrambi sono arrivati in prestito, ma con formule differenti. Per il primo è previsto un obbligo di riscatto legato a determinate condizioni (tra cui la salvezza della Cremonese); per il secondo, invece, non è prevista alcuna opzione d'acquisto: a giugno ritornerà a Milanello.

Terracciano ha 22 anni ed è arrivato al Milan dall'Hellas Verona a metà della stagione 2024/25. Per lui 23 presenze in rossonero tra tutte le competizioni, con esordi in Champions ed Europa League. La sua principale caratteristica è la duttilità: può essere impiegato come terzino su entrambe le fasce e pure a centrocampo.

Bondo è rimasto al Milan solo 6 mesi. Il centrocampista francese è stato acquistato dal Monza per una decina di milioni di euro alla fine dell'ultimo calciomercato invernale. Tra Monza e Milan ha collezionato 53 presenze totali in Serie A. Il suo è un profilo interessante, da monitorare nel contesto di una neopromossa che cercherà di salvarsi. Al Monza, in una situazione simile, aveva fatto vedere buone cose.

Da ultimo, si menziona Frank Tsadjout, l'unico a non essersi trasferito durante quest'estate. L'attaccante classe 1999 è cresciuto nel Milan ma non ha mai esordito in prima squadra ed è di proprietà della Cremonese dalla stagione 2022/23. L'ultima stagione, in realtà, l'ha trascorsa in prestito al Frosinone in Serie B, collezionando 15 presenze. Nella serie cadetta vanta poco meno di 100 apparizioni, maturate nelle esperienze a Frosinone, Cremona, Ascoli, Pordenone e Cittadella. Infine, ha avuto anche un'esperienza in Belgio, al Royale Charleroi SC.

