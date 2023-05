Milan-Cremonese, Pioli: “Siamo delusi, stiamo buttando via dei punti”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Cremonese, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' nel post partita di Milan-Cremonese, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è giocata allo stadio 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul pareggio: "Chiaro che siamo delusi, questo nel modo più assoluto perché non volevamo un risultato così perché sappiamo che le partite sono poche. Dobbiamo essere bravi però tra tre giorni trasformare questa delusione in una prestazione migliore perché abbiamo le qualità perché fare meglio di stasera, soprattutto nel secondo tempo".

Sulla partita: "Io credo che nel primo tempo abbiamo messo in pratica tutto quello che si era preparato. Poi mi aspettavo un po' più di profondità, come il gol di Alexis perché nel primo tempo c'era spazio per andare più profondi. Abbiamo controllato bene la partita, abbiamo creato diverse situazioni dentro l'area. Chiaro che se non riesci a sbloccare partite del genere diventa difficile, ma una squadra come la nostra non deve perdere lucidità. Nel secondo tempo ho avuto l'impressione che le individualità avrebbero voluto determinare questa partita".

Su cosa non va: "Manca la determinazione nel sbloccare le partite perché credo che nelle ultime partite la squadra abbia fatto di tutto per vincerle, ma non per sbloccare. poi un piccolo errore ti fa perdere le partite. Manca questa lucidità di andare in vantaggio, poi le partite le sapremo indirizzare meglio. Ma il secondo tempo è chiaro che non mi è piaciuto".

Su Leao e Giroud: "Giroud e Leao c'erano a Roma, abbiamo giocato bene ma non abbiamo fatto gol. Non è il discorso Giroud-Leao, ma dobbiamo essere più determinati nello sbloccare le partite. Quello che non stiamo riuscendo a fare è vincere partite che quello che abbiamo messo sul campo avemmo dovuto vincerle. Così stiamo buttando via dei punti che in campionato ci penalizzano sicuramente".

Sul gol subito: "Chiaro che abbiamo subito un gol dove avevamo due centrali veloci. Sapevamo che le loro possibilità erano nelle ripartenze, ma l'attenzione ce l'hai anche nell'ultimo passaggio , nel battere in porta. Poi andare sotto, ultimamente subiamo veramente poco ma alla minima disattenzione subiamo gol e dopo diventa difficile. Questo ci deve far lavorare meglio nella fase di transizione e attenzione. Chiaro che possiamo fare meglio".

Se il Milan è stanco mentalmente: "Se ci riferiamo alla partita di stasera, ho visto una squadra con tanta energia. La squadra non è stanca. La stagione è impegnativa per tutti, la mia abilità sta nel cercare di gestire bene le forze. La squadra oggi ha approcciato benissimo la partita, poi ci è mancato il secondo tempo e portare avanti quella fatta nel primo tempo. Poi si è complicata ancora di più".

Se la Champions è un bene o un male: "Adesso abbiamo la Lazio, poi la Champions è la Champions. E' un bene, è da anni che il Milan non andava in semifinale di Champions. Affronteremo una grande squadra, la affronteremo con determinazione perché l'abbiamo meritata". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>