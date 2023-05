Pagelle Milan-Cremonese 1-1: pareggio deludente. Pioli, basta turnover

PAGELLE MILAN-CREMONESE - Finisce con un pareggio dal sapore amaro per il Milan il match contro la Cremonese. A 'San Siro' i grigiorossi prima passano in vantaggio grazie ad una rete arrivata nel secondo tempo da parte del neo entrato Okereke, ma il Diavolo riesce a pareggiare nel finale con un fortunoso autogol sugli sviluppi di una punizione di Messias. Ancora una volta, però, non ripaga la scelta di Pioli di optare per un turnover massiccio. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri.