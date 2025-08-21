Milan-Cremonese, out tre giocatori per squalifica tra i grigiorossi

Massimiliano Allegri, invece, non avrà a disposizione Leao, fuori per un infortunio rimediato in Coppa Italia contro il Bari. Al suo posto, dovrebbe giocare dal primo minuto Santiago Gimenez al fianco di Christian Pulisic.
MILAN-CREMONESE
Il Milan ha già inaugurato ufficialmente la sua stagione con la vittoria per 2-0 contro il Bari in Coppa Italia. Tra due giorni inizia la Serie A. Il campionato dei rossoneri inizierà sabato sera con la sfida alla neopromossa Cremonese a San Siro (alle 20.45).
Tra i grigiorossi bisogna segnalare alcune assenze importanti. L'allenatore Davide Nicola non avrà a disposizione per squalifica tre giocatori. Si tratta di Franco Vazquez, Mattia Valoti (ex Milan) e Tommaso Barbieri.
