Milan-Cremonese, Nicola: “Rispetto per i rossoneri. Fare punti qui …”

Davide Nicola, allenatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026
Davide Nicola, allenatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Venire a San Siro e riuscire a portare via punti non è mai facile. Pur con grande rispetto dell’avversario puntavamo a fare la nostra prestazione. Avere lo spirito di squadra, avere un’organizzazione definita, vedere marcature dinamiche eseguite bene e lavorare da squadra era la partita che dovevamo e volevamo fare. Sappiamo che la strada è lunga, ma portare punti così da un campo del genere ti dà ancora più energia".

Sull’organizzazione: "Grande rispetto della qualità del Milan. Sapevamo che dovevamo fare una partita in cui in fase difensiva non dovevamo schiacciarci troppo: in alcuni momenti per merito del Milan è successo. Ma siamo stati bravi a tenere le distanze. Andiamo avanti così, lavorando seriamente sapendo che non bisogna dire tante cose inutili. Il nostro campionato ce lo dobbiamo costruire, fare punti così fa piacere. Sono contento per i nostri tifosi, quando riesci a regalargli una vittoria del genere tutto acquista più senso".

