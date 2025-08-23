Milan-Cremonese, Nicola: “Rispetto per i rossoneri. Fare punti qui …”

Davide Nicola , allenatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Cremonese , partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Cremonese, le parole di Nicola a 'DAZN' nel post partita

Sulla partita: "Venire a San Siro e riuscire a portare via punti non è mai facile. Pur con grande rispetto dell’avversario puntavamo a fare la nostra prestazione. Avere lo spirito di squadra, avere un’organizzazione definita, vedere marcature dinamiche eseguite bene e lavorare da squadra era la partita che dovevamo e volevamo fare. Sappiamo che la strada è lunga, ma portare punti così da un campo del genere ti dà ancora più energia".