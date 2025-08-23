Milan-Cremonese, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Grande pubblico stasera a 'San Siro' per Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco i dati ufficiali e definitivi

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pubblico rossonero, come sempre, ha fornito un'ottima risposta. I tifosi del Milan hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri, in occasione dell'esordio ufficiale in campionato.