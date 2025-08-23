Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pubblico rossonero, come sempre, ha fornito un'ottima risposta. I tifosi del Milan hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri, in occasione dell'esordio ufficiale in campionato.
Milan-Cremonese, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News
Grande pubblico stasera a 'San Siro' per Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco i dati ufficiali e definitivi
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono ben 75.011 gli spettatori presenti allo stadio per la gara dei rossoneri di Allegri contro i grigiorossi di Davide Nicola. La prossima partita casalinga del Diavolo sarà Milan-Bologna. Si tratterà della terza giornata del nuovo campionato di Serie A, in programma domenica 14 settembre, alle ore 20:45.
