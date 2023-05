Milan-Cremonese, sono ben cinque i diffidati rossoneri | Serie A News

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Cremonese , partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023 . Il Diavolo di Stefano Pioli , che deve centrare assolutamente una vittoria per continuare a lottare con convinzione per un posto nella prossima edizione della Champions League , si presenterà all'appuntamento contro i grigiorossi di Davide Ballardini con ben cinque calciatori diffidati.

Milan-Cremonese, Diavolo con cinque giocatori a rischio squalifica

Giocatori che, come da regolamento, qualora dovessero rimediare un'ammonizione nel corso del match di domani sarebbero squalificati per un turno nella prossima sfida di campionato del Milan, prevista per sabato 6 maggio alle ore 15:00, sempre a 'San Siro', contro la Lazio di Maurizio Sarri. Uno di questi diffidati rossoneri, Tommaso Pobega, non sarà della partita perché sta recuperando da una frattura costale.