Federico Bonazzoli, giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Cremonese, Bonazzoli: "Neanche nei miei sogni più belli …"
"Siamo partiti con il piede giusto. Ci sono ragazzi nuovi che si sono subito messi a disposizione. Sarà un campionato in cui non dobbiamo mollare mai palla dopo palla e possiamo toglierci delle soddisfazioni se continueremo a lavorare forte. Sono contento perché questo stadio mi porta sempre tanti ricordi. Anche nei sogni più belli un gol in rovesciata a San Siro con la mia famiglia non me lo potevo immaginare".
