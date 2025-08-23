Federico Baschirotto, giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Cremonese, 1^ giornata della Serie A 2025-2026

Federico Baschirotto , giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Cremonese , partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Bello perché ti riempie il cuore di orgoglio. La fascia conta poco, dovremmo essere tutti capitani in questa squadra. Dedico il gol al mister e al gruppo. Esultanza? Voglio mostrare i muscoli per la forza che mi ha portato fino a qua".