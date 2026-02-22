Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, ricordi il 2-2 dell’andata contro il Parma? Gli errori da non ripetere questa sera

MILAN-PARMA

Milan, ricordi il 2-2 dell’andata contro il Parma? Gli errori da non ripetere questa sera

Milan, contro il Parma vietato distrarsi: la lezione dell'andata
Il ricordo del match di andata al 'Tardini' brucia ancora. Ecco gli errori che il Milan non dovrà ripetere nella sfida di questa sera contro il Parma
Redazione PM

Questa sera, alle 18:00, San Siro sarà il teatro di Milan-Parma, un match fondamentale per le ambizioni dei rossoneri. L'Inter ha sconfitto il Lecce per 2-0 nella giornata di ieri (21 febbraio). La squadra di Massimiliano Allegri ha bisogno di una vittoria per credere nella rimonta scudetto.

Milan-Parma, il match di andata

—  

La partita di andata al Tardini era stata a due facce. Il Milan domina nel primo tempo andando sul doppio vantaggio grazie a Saelemaekers e al rigore trasformato da Leao. Prima dell'intervallo la pennellata di Bernabé riapre la partita e trasforma un Parma che si presenta arrembante a inizio ripresa.

LEGGI ANCHE

Al 62' minuto, Delprato, di testa, riporta il risultato in parità. Un Diavolo sotto shock dopo diversi minuti riesce a tornare in partita, ma nel finale, spreca almeno tre clamorose pale gol. Un 2-2 che non ha permesso al Milan di portarsi momentaneamente in vetta alla classifica.

Milan, gli errori da non ripetere

—  

Troppo spesso, nel girone di andata, il Milan ha perso punti contro le squadre della parte bassa della classifica. Soltanto 2 punti conquistati su 9 disponibili contro Cremonese, Pisa e Parma. 

LEGGI ANCHE: Milan-Parma, Rabiot rientra e gioca subito. Ma occhio al nuovo 'pericolo giallo' in vista derby >>>

I rossoneri sono chiamati a invertire questo trend quanto prima, e Allegri ne è pienamente consapevole. Contro il Parma sarà fondamentale evitare cali di tensione e blackout: servirà una prestazione ordinata e lucida, priva di sbavature e rischi superflui.

Leggi anche
Milan, Rabiot a rischio squalifica per il derby: la gestione contro Parma e Cremonese
Verso Milan-Parma, i convocati di Cuesta: out Mikolajewski e Circati, c’è Mena Martinez

© RIPRODUZIONE RISERVATA