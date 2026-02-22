Milan, contro il Parma vietato distrarsi: la lezione dell'andata

Al 62' minuto, Delprato, di testa, riporta il risultato in parità. Un Diavolo sotto shock dopo diversi minuti riesce a tornare in partita, ma nel finale, spreca almeno tre clamorose pale gol. Un 2-2 che non ha permesso al Milan di portarsi momentaneamente in vetta alla classifica.
Milan, gli errori da non ripetere—
Troppo spesso, nel girone di andata, il Milan ha perso punti contro le squadre della parte bassa della classifica. Soltanto 2 punti conquistati su 9 disponibili contro Cremonese, Pisa e Parma.
I rossoneri sono chiamati a invertire questo trend quanto prima, e Allegri ne è pienamente consapevole. Contro il Parma sarà fondamentale evitare cali di tensione e blackout: servirà una prestazione ordinata e lucida, priva di sbavature e rischi superflui.
