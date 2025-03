Sarà Matteo Marchetti , classe 1989, della sezione A.I.A. di Ostia Lido (RM), a dirigere Milan-Como , partita della 29^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma domani, sabato 15 marzo , alle ore 18:00 , allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano .

Milan-Como, arbitro Marchetti: ultimo incrocio nel dicembre 2023

In carriera, finora, Marchetti ha arbitrato il Milan soltanto due volte: una vittoria e un pareggio per i rossoneri. L'ultimo incrocio tra il fischietto romano e il Diavolo risale al 2 dicembre 2023, quando, a 'San Siro', il Milan ha sconfitto per 3-1 il Frosinone.