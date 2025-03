Milan-Como, Conceicao: “Vittoria meritata, ma risalire non è stato semplice”

Milan-Como 2-1, così Conceicao nel post-partita di 'San Siro'

Sulla reazione della squadra dopo lo svantaggio: "Era molto difficile risalire. Loro hanno palleggio, fanno possesso palla di qualità, hanno giocatori bravi. I nostri centrocampisti erano quasi sempre in ritardo su Nico Paz, Da Cunha. Gli ultimi 20' del primo tempo sono stati difficili per la loro qualità. Ma noi potevamo fare due-tre gol in più, penso che il risultato e la vittoria siano meritati". LEGGI ANCHE: Milan-Como, Reijnders disegna calcio: resta un quesito aperto da risolvere>>>