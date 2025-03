Sull’assist : "Questo è quello che faccio e quello che ho sempre fatto in carriera. Sono un giocatore di squadra e voglio sempre aiutare la mia squadra in attacco e in difesa. Sono contento di essere entrato oggi e di aver aiutato la squadra a prendere questi 3 punti".

Se pensano ancora di poter raggiungere la Champions: "Siamo il Milan, il Milan è un club che vinto così tanti titoli nel passato che dovrebbe sempre giocare ai massimi livelli. Io, noi vogliamo arrivare a giocare la Champions, è il minimo che dovremmo aspettarci per la qualità che abbiamo, per la città e per i tifosi che se lo meritano. Faremo tutto il possibile per raggiungere la Champions".