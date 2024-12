Serie A, classifica media degli spettatori: il Milan è al secondo posto

Nonostante il momento negativo che sta passando il Milan in questa Serie A, non sono mancati gli spettatori a San Siro per sostenere la squadra. Oltre a fare il tifo, ovviamente, gli spettatori stanno anche contestando la gestione dell'attuale proprietà, la dirigenza e le scelte fatte per quanto riguarda l'allenatore Paulo Fonseca ed alcuni giocatori comprati in estate.