Milan, Caressa: “Con Joao Felix hai discusso e perso Reijnders”

"L'unico che non si discute è Reijnders? E invece l'hai discusso. Perché fai giocare Joao Felix e Reijnders l'hai perso, tant'è vero che se lo riporti un pezzetto avanti chi ti segna? Reijnders. Lo fai ripartire da dietro e te lo sei perso, perché lui ormai faceva il trequartista, per mettere Joao Felix. Che tutti sappiamo che tecnicamente è un fenomeno e tutto quanto ma sono cinque anni che è un giocatore evanescente. Altrimenti avrebbe fatto il titolare, e non l'ha mai fatto", ha detto Caressa.