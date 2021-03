Milan, Calhanoglu in gol su azione dopo 8 mesi | News

Le ultime notizie sul Milan: Con il gol segnato contro la Fiorentina, Calhanoglu è tornato a fare gol su azione dopo otto mesi

Durante Fiorentina-Milan, Hakan Calhanoglu è tornato al gol siglando il 2-3 finale in favore dei rossoneri. Si tratta della sua seconda rete in questo campionato. Il turco, però, non segnava su azione da otto mesi, precisamente dal lontano luglio 2020 in occasione del match tra la Sampdoria e il 'Diavolo', gara che allora finì con il risultato di 1-4 per la squadra di Pioli. Il primo timbro in questa Serie A è arrivato nella partita di 'San Siro' del dicembre scorso contro la Lazio su calcio di rigore. Per far in modo che il Milan centri la qualificazione per la prossima Champions League, c'è bisogno anche dei gol del numero 10 milanista.