Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: ecco la verità | PM News

Salvatore Cantone

Uno degli obiettivi del calciomercato del Milan è sicuramente il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere, come tutti sanno, è in scadenza di contratto a giugno con il club rossonero. La trattativa con Mino Raiola è in corso, ma negli ultimi giorni i media scrivono di una situazione sempre più complicata, con il Milan che starebbe pensando al sostituto di Gigio.

In primo piano ci sarebbero Mike Maignan del Lille, Juan Musso dell'Udinese e Emil Audero della Sampdoria. Ma come stanno veramente le cose? Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, la situazione non è propriamente quella descritta da alcune fonti di informazione. Il club rossonero, infatti, è fiducioso sul fatto che Donnarumma possa rinnovare il contratto, e dunque smentiamo categoricamente che il Milan in questo momento stia cercando un nuovo portiere.

Donnarumma vuole restare al Milan e la proprietà non vuole sfarsi sfuggire un calciatore così importante, che può diventare il vero simbolo della squadra. Come detto, la trattativa procede, anche se in questo momento non ci sono grosse novità, visto che Gigio è impegnato in Nazionale. Naturalmente stiamo parlando di un contratto da topplayer, molto dispendioso per il club, e dunque ci vorrà ancora un altro po' di tempo per mettere a posto tutti i tasselli.

Certo, non si può dare nulla per scontato, anche perchè Raiola è un osso duro, ma la sensazione è che alla fine Donnarumma resterà al Milan. Maldini, Massara e tutta la dirigenza sta costruendo un progetto molto interessante, con Gigio che è e sarà uno degli attori principali. Una cosa è certa: come abbiamo scritto prima, il Milan non sta cercando in questo momento alcun sostituto del numero 99 rossonero. Non solo Donnarumma: il Milan sul calciomercato cerca un nuovo difensore.

24 marzo 2021

