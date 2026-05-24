PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Cagliari, Tare: “Modric penso che rimarrà. Futuro? Da domani lo pianificheremo”

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Milan-Cagliari, Tare: “Modric penso che rimarrà. Futuro? Da domani lo pianificheremo”

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Il dirigente rossonero Igli Tare ha parlato prima della partita tra Milan-Cagliari (prevista per le 20:45) a 'DAZN'
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ultima partita della stagione per il Milan che questa sera si gioca la qualificazione in Champions League contro il Cagliari. Prima della gara delle 20:45 a San Siro, ha parlato il dirigente rossonero Igli tare. Ecco le sue parole a 'DAZN'.

Cosa ha detto alla squadra oggi? “Abbiamo cercato di chiuderci da tutte queste voci. È successo la settimana scorsa, è successo questa settimana. È una partita fondamentale, è quella che ci deve portare al traguardo messo ad inizio stagione, dobbiamo festeggiare insieme ai nostri tifosi”

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La scelta di Modric di continuare a cosa è legata? “Io penso che alla fine lui rimarrà. È un tifoso del Milan, ci tiene tanto a questa squadra, a questa piazza, è molto affezionato a tutto l’ambiente. Sono convinto che alla fine la sua scelta sarà un sì”.

Il suo futuro è collegato alla qualificazione in Champions League? “Ma non lo so. Siamo pagati per fare risultato. Come ha detto Max ieri è importante concentrarci tutti insieme per questo traguardo. Se vinciamo stasera abbiamo raggiunto quello per cui mi hanno cercato ad inizio stagione. Da domani pianificheremo il futuro”

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