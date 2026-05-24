Milan-Cagliari, Tare: “Modric penso che rimarrà. Futuro? Da domani lo pianificheremo”

La scelta di Modric di continuare a cosa è legata? “Io penso che alla fine lui rimarrà. È un tifoso del Milan, ci tiene tanto a questa squadra, a questa piazza, è molto affezionato a tutto l’ambiente. Sono convinto che alla fine la sua scelta sarà un sì”.

Il suo futuro è collegato alla qualificazione in Champions League? “Ma non lo so. Siamo pagati per fare risultato. Come ha detto Max ieri è importante concentrarci tutti insieme per questo traguardo. Se vinciamo stasera abbiamo raggiunto quello per cui mi hanno cercato ad inizio stagione. Da domani pianificheremo il futuro”