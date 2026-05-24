Il Milan torna in campo: tra poche ore (alle 20:45), i rossoneri devono affrontare il Cagliari in uno scontro importantissimo. Per la squadra di Massimiliano Allegri serve vincere per blindare un posto nella prossima edizione della Champions League. Siamo infatti all'ultima partita della stagione per i rossoneri: con tre punti il Diavolo avrebbe la matematica qualificazione, a prescindere dai risultati di Roma, Como e Juventus. All'andata terminò sul punteggio di 1-o per i rossoneri con il gol di Leão. Il portoghese torna a disposizione dopo aver saltato Genoa-Milan per la squalifica, ma parte dalla panchina: spazio a Nkunku e Gimenez in avanti. Il messicano torna tra i titolari dopo aver giocato dal primo minuto anche con il Grifone. L'attaccante del Milan è alla ricerca del suo primo gol in stagione in campionato. L'ultima rete risale a maggio 2025 contro il Bologna. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta.