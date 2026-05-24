CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito, Borrelli. A disposizione: Ciocci, Sherri; Dossena, Palestra, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev; Albarracín, Belotti, Felici, Mendy, Trepy. Allenatore: Pisacane.
Luka Modrić è tornato dopo l'intervento al volto per la frattura a seguito del colpo subito da Locatelli durante Milan-Juventus, ma parte dalla panchina. Altra occasione per Ardon Jashari al suo fianco Rabiot e Fofana. In difesa spazio a Tomori, Gabbia e Pavlović. Bartesaghi a sinistra, mentre a destra torna Saelemaekers, anche lui di rientro dopo la squalifica. Tante opzioni per Allegri dalla panchina in attacco: pronti Pulisic, Balentien, Leão e Füllkrug.
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