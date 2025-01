Milan-Cagliari, Leao: “Ci è mancata cattiveria. Mentalità giusta, ma …”

Milan-Cagliari 1-1, così Leao nel post-partita di 'San Siro'

Sulla partita: "Volevamo vincere, ovviamente. Non è stata la nostra partita migliore. L'atteggiamento e la volontà le abbiamo avute, nel primo e nel secondo tempo. Ci è mancata la cattiveria in 2-3 occasioni, non siamo riusciti a fare gol. Loro ci hanno fatto male con un contropiede. C'è da lottare, lavorare. La mentalità è giusta, lo spirito di squadra è buono: i titolari, chi gioca di meno, fanno gruppo".