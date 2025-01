Milan-Cagliari, Padovano: “Vediamo se Conceicao darà la chiave giusta”

"A onor del vero dobbiamo ammettere che il Milan ha anche subito il gioco di Juve e Inter, poi ci sono stati momenti di svolta ed episodi. Per questo aspettiamo un attimo, vediamo se in altre partite Conceiçao darà la chiave giusta..". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Cagliari in diretta tv o streaming >>>