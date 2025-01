Dove vedere Milan-Cagliari in TV e Streaming? Due possibilità

A che ora gioca il Milan oggi?

Milan-Cagliari, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'San Siro' di Milano, la sfida Milan-Cagliari, valevole per la 20^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025. L'andata terminò sul punteggio di 3-3 con il Milan rimontato a pochi minuti dalla fine con due punti persi pesanti per la classifica. Il Diavolo ha cambiato guida tecnica: sarà la prima ufficiale in Serie A per Sergio Conceicao. I rossoneri sono al momento sono ottavi con 27 punti, ma due partite da recuperare. La squadra di Nicola è in piena corsa salvezza e ha vinto lo scontro contro il Monza, salendo a 17 punti in classifica.