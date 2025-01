Il Milan riparte da Leao: dopo la Supercoppa, occhi puntati sul Cagliari

Il protagonista assoluto della serata in Arabia Saudita è stato senza dubbio Rafael Leao. Il portoghese ha messo in mostra la sua classe e determinazione, trascinando il Milan alla vittoria con una prestazione da incorniciare contro i rivali dell'Inter. Ora, dopo il trionfo in Supercoppa, Leao dovrà mantenere alta la sua forma e ritrovare continuità anche in Serie A, dove il Milan ha bisogno di ogni singola scintilla del suo talento per restare competitivo.