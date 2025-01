Milan-Cagliari, Condò: “Bene negli spazi aperti, ma nella palude …”

Al termine di Milan-Cagliari, in diretta su Sky Sport, Paolo Condò ha commentato l'ennesimo passo falso dei rossoneri

Ancora un pareggio per il Milan in campionato, questa volta contro il Cagliari a San Siro. Al termine della partita, in diretta su Sky Sport, Paolo Condò ha commentato l'ennesimo passo falso dei rossoneri con queste parole: