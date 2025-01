Milan-Cagliari: Conceiçao punta al record dopo la Supercoppa

Milan, massima concentrazione contro il Cagliari

Nonostante l'entusiasmo per il trofeo appena conquistato, la squadra rossonera dovrà restare concentrata sul campionato. Il Cagliari, che lotta per la salvezza, è pronto a dare battaglia a San Siro, e Conceiçao non vuole sottovalutare l’impegno. Una vittoria sarebbe un altro passo importante verso gli obiettivi stagionali del Milan. LEGGI ANCHE: Milan-Cagliari, le probabili formazioni: Conceicao ritrova un big dal 1′. In difesa … >>>