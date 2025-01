Milan-Cagliari, Calabria: “Partire forte per indirizzare subito la partita”

"Era quello che volevamo, l'abbiamo fatto. Ma ora la cosa più importante è questa partita, anche per portare avanti l'entusiasmo per la vittoria della Supercoppa. I risultati portano risultati, le vittorie portano vittorie, vogliamo andare avanti con questo entusiasmo. Dobbiamo partire forte e indirizzare subito la partita nel migliore dei modi". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Cagliari in diretta tv o streaming >>>