Milan-Cagliari 0-0, Dalot a MTV: “Non siamo felici, a Bergamo per vincere”

Giocatore giocatore, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A

Sulla partita: "Male ovviamente. E' mancato un po' di calma. Non siamo felici per quel che abbiamo fatto oggi. Domenica abbiamo una partita fondamentale, se dobbiamo andare in Champions dobbiamo vincere".