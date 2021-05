Milan, Bonaventura si complimenta con i suoi ex compagni | News

Giacomo Bonaventura, ex calciatore del Milan, si è congratulato con i suoi ex compagni per aver raggiunto la qualificazione in Champions

Enrico Ianuario

Giacomo Bonaventura non dimentica il suo passato con la maglia del Milan. Nonostante abbia vissuto stagioni sicuramente non positive con la casacca rossonera, 'Jack' ha voluto fare i complimenti ai suoi ex compagni attraverso una storia su Instagram. "Complimenti ragazzi!! Back in Champions League", è quanto si legge dal post pubblicato dal centrocampista della Fiorentina. Ha militato con il 'Diavolo' dal 2014 al 2020, disputando 184 gare condite da 35 reti. Hakan Calhanoglu ha parlato del suo futuro. Queste le dichiarazioni