Mercato – Calhanoglu: “Milan speciale per me. Futuro? Non ho deciso”

Ancora nessuna novità sul rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il trequartista del Milan, ha parlato della qualificazione in Champions League, ma anche del suo futuro. Le dichiarazioni ai microfoni del portale turco 'Fotomac': "Il Milan è speciale per me. Dopo anni siamo tornati in Champions League, sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo con la squadra. Non voglio parlare del mio futuro, ora sono concentrato sull'Europeo. Non ho ancora deciso". Tra i suoi compagni c'è invece chi lancia segnali di addio. Vai alla prossima scheda >>