Milan-Bologna, i numeri della partita: Modric domina la scena

Ma Modric, in rete in Milan-Bologna a 40 anni e 5 giorni, è diventato anche il centrocampista più 'anziano' a segnare un gol nella storia della Serie A. Superato il record stabilito da Nils Liedholm, sempre con la maglia rossonera (38 anni e 169 giorni il 26 marzo 1961 nel derby contro l’Inter). Una gara, quella contro il Bologna, vinta con merito, che porta il conteggio del Diavolo a 2 vittorie su 3 nelle prime 3 giornate di campionato.

Milan, due 'clean sheet' di fila: non succedeva da febbraio — 'acmilan.com' ha ricordato come, nelle precedenti quattro stagioni con Allegri in panchina - dalla 2010-20111 alla 2013-2014 - i rossoneri non avevano mai ottenuto più di un successo nelle prime tre gare stagionali di Serie A. Inoltre, il Milan non vinceva due partite di fila con un 'clean sheet' dal febbraio 2025, quando sconfisse l'Empoli fuori casa (2-0) e l'Hellas Verona a 'San Siro' (1-0).

E a proposito di porta inviolata, c'è da considerare infine come i rossoneri abbiano mantenuto chiusa la loro porta in 3 delle ultime 4 partite di campionato a cavallo tra la stagione 2024-2025 e la stagione 2025-2026. Tante volte quante nelle precedenti 14 partite. Una notevole e auspicata inversione di tendenza.