Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Bologna, i numeri della partita: Modric domina la scena

MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna, i numeri della partita: Modric domina la scena

Milan-Bologna, i numeri della partita: Modric domina la scena
Milan-Bologna 1-0 ieri sera a 'San Siro' nella 3^ giornata della Serie A 2025-2026: decisivo il gol di Luka Modric al 61': i numeri del match
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri ha superato per 1-0 il Bologna di Vincenzo Italiano grazie a un bel gol di Luka Modrić, al 61' del match di 'San Siro', ben servito da Alexis Saelemaekers. Tre punti importanti per il Diavolo, che, così, vince la seconda partita consecutiva dopo la trasferta di Lecce senza incassare gol.

Milan-Bologna 1-0, tutti i numeri: super Modric

—  

In Milan-Bologna, così come riferito dal sito web ufficiale rossonero, 'acmilan.com', Modrić è diventato il sesto giocatore 40enne a segnare nel campionato di Serie A. Il croato, giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo da svincolato dopo i tanti anni nel Real Madrid, si aggiunge ad una lista prestigiosa, formata da Zlatan Ibrahimović, Alessandro Costacurta, Silvio Piola, Fabio Quagliarella e Pietro Vierchowod.

LEGGI ANCHE

Ma Modric, in rete in Milan-Bologna a 40 anni e 5 giorni, è diventato anche il centrocampista più 'anziano' a segnare un gol nella storia della Serie A. Superato il record stabilito da Nils Liedholm, sempre con la maglia rossonera (38 anni e 169 giorni il 26 marzo 1961 nel derby contro l’Inter). Una gara, quella contro il Bologna, vinta con merito, che porta il conteggio del Diavolo a 2 vittorie su 3 nelle prime 3 giornate di campionato.

Milan, due 'clean sheet' di fila: non succedeva da febbraio

—  

'acmilan.com' ha ricordato come, nelle precedenti quattro stagioni con Allegri in panchina - dalla 2010-20111 alla 2013-2014 - i rossoneri non avevano mai ottenuto più di un successo nelle prime tre gare stagionali di Serie A. Inoltre, il Milan non vinceva due partite di fila con un 'clean sheet' dal febbraio 2025, quando sconfisse l'Empoli fuori casa (2-0) e l'Hellas Verona a 'San Siro' (1-0).

LEGGI ANCHE: Milan, infinito il ‘Maestro’ Modric: “Ma non ricordate sempre la mia età” >>>

E a proposito di porta inviolata, c'è da considerare infine come i rossoneri abbiano mantenuto chiusa la loro porta in 3 delle ultime 4 partite di campionato a cavallo tra la stagione 2024-2025 e la stagione 2025-2026. Tante volte quante nelle precedenti 14 partite. Una notevole e auspicata inversione di tendenza.

Leggi anche
Milan-Bologna, Allegri: “Modric? Un campione e un ragazzo molto umile”
Allegri, il suo esordio e la partita di Giménez: Milan, parla De Winter

© RIPRODUZIONE RISERVATA